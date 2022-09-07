مسرور بارزاني: شعب كوردستان غير مستعد للتخلي عن حقوقه الدستورية تحت أي ضغط

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليف.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني على صفحته الرسمية في فيس بوك "استقبلنا اليوم الأربعاء 7 أيلول سبتمبر 2022 مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط السيدة باربارا ليف".

وأضاف رئيس الحكومة "بحثنا أثناء اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة، وناقشنا آخر مستجدات الوضع السياسي وتطوراته في العراق".

وأشار بارزاني الى "اننا وقدمنا نبذة عن الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة في مجالات تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل وإرساء بنية تحتية متينة".

وأكد رئيس الحكومة على "ان شعب كوردستان قدم تضحيات كبيرة من أجل نيل حقوقه المشروعة، لذلك فهو غير مستعد للتخلي عن حقوقه الدستورية تحت أي ضغط، كما جددنا رغبة إقليم كوردستان في حل المشاكل بشكل جذري وعلى أساس الدستور".

فيما أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي "التزام بلادها في مواصلة مساندة إقليم كوردستان ودعم البيشمركة".

وأضافت ليفي "سنكثف جهودنا من أجل حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، ولا سيما الخلافات المتعلقة بقضية النفط والغاز التي تحتاج إلى حل من خلال المفاوضات، لأن عدم حلها سينعكس سلباً على أمن العراق واستقراره".

وتناول اللقاء، الذي حضرته السفيرة الأمريكية لدى العراق السيدة أيلينا رومانوسكي، والقنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان إيرف هيكس، التغير المناخي وآثاره السلبية على العراق وإقليم كوردستان، والاهتمام بالطاقة الصديقة للبيئة والنظيفة والمستقرة، وتعزيز الاستثمار الأمريكي وأهمية القطاع الخاص في الإقليم.