مسرور بارزاني يستقبل كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سامي سامبسون.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم على صفحته الرسمية في فيس بوك "استقبلنا اليوم، وفداً عسكرياً بريطانياً برئاسة كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد المارشال سامي سامبسون".

وأضاف رئيس الحكومة " تباحثنا في اللقاء حول الوضع العام في العراق، إلى جانب مناقشة سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة".

وأشار بارزاني الى أنه "في محور آخر من اللقاء الذي حضره القنصل العام البريطاني لدى إقليم كوردستان السيد ديفيد هانت، تطرقنا إلى الإصلاحات القائمة في وزارة البيشمركة، والتصدي لتهديدات ومخاطر الجماعات الإرهابية، فضلاً عن أهمية تنفيذ اتفاق سنجار".