سیاسة

مسرور بارزاني يستقبل كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية

تباحثنا في اللقاء حول الوضع العام في العراق، إلى جانب مناقشة سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة
author_image مظفر مزوري
کوردستان مسرور بارزاني سامي سامبسون المملكة المتحدة وزارة الدفاع

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سامي سامبسون.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم على صفحته الرسمية في فيس بوك "استقبلنا اليوم، وفداً عسكرياً بريطانياً برئاسة كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد المارشال سامي سامبسون".

وأضاف رئيس الحكومة " تباحثنا في اللقاء حول الوضع العام في العراق، إلى جانب مناقشة سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة".

وأشار بارزاني الى أنه "في محور آخر من اللقاء الذي حضره القنصل العام البريطاني لدى إقليم كوردستان السيد ديفيد هانت، تطرقنا إلى الإصلاحات القائمة في وزارة البيشمركة، والتصدي لتهديدات ومخاطر الجماعات الإرهابية، فضلاً عن أهمية تنفيذ اتفاق سنجار".

ئءء
ؤ
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف