شابٌ كوردي يحصدُ جائزة أفضل دبلوماسي في مؤتمرٍ دولي

أربيل (كوردستان24)- حصد شابٌ كوردي من مدينة أربيل، جائزة أفضل دبلوماسي من بين مئة شابٍ مُشاركٍ من أكثر من 70 دولة، وذلك في مؤتمر دولي للشباب أُقيمت فعالّياته بتركيا.

والشاب الذي يُدعى محمد سلطان عبدالله، والبالغ من العمر 23 عاماً، قال لكوردستان24، إنه حضر المؤتمر الدولي لأفضل الدبلوماسيين في مدينة إسطنبول بين 19 إلى 23 من آب\أغسطس المُنصرم، والذي يُعقد سنوياً على غرار الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، لمُناقشة القضايا الهامة عالمياً.

وأضاف أن العديد من المؤتمرات المُماثلة تُعقد سنوياً، برعاية المُنظمة الدبلوماسية الدولية التي يقع مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، ويهتم كل مؤتمر بقضيةٍ مُحددة، مؤكداً أن مؤتمر إسطنبول ركز على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.

وأشار إلى أنه كان المُتحدث الأول في المؤتمر، مُضيفاً أنه ذكر الإبادة الجماعية للشعب الكوردي، والهجوم الكيماوي على حلبجة ووادي باليسان، وأنفال البارزانيين.

وحصل الشاب الكوردي المبعوث ممثلا عن العراق، على 67 صوتاً من أصل 100 صوت، حيث يعمل كل واحدٍ من المُشاركين المُصوتين كمبعوثٍ لدولةٍ عضوٍ في الأُمم المتحدة.

يُذكر أن هذه المؤتمرات تُقام لتشجيع الشباب، وتنمية مهاراتهم في السلك الدبلوماسي على المستوى الدولي والإقليمي.