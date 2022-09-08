زيلينسكي يؤكد استعادة قواته عدة بلدات من الروس قرب خاركيف

أربيل (كوردستان24)- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء إن قوات بلاده استعادت بلدات عدة من الروس في منطقة خاركيف في الشمال الشرقي.

وتشن القوات الأوكرانية منذ الأسبوع الماضي هجوما مضادا في جنوب البلاد. وفي حين تؤكد كييف نجاح هذا الهجوم، تقول موسكو إنها ألحقت بالقوات المهاجمة خسائر فادحة.

وقال زيلينسكي في رسالته المصورة اليومية التي تبث مساء عبر شبكات التواصل الاجتماعي "هذا الأسبوع، لدينا أنباء سارة من منطقة خاركيف"، مشيرا إلى أن البلدات التي استعادتها القوات الأوكرانية والتي لم يسمها "عاد العلم الأوكراني يرفرف فيها".

وفي الأيام الأخيرة، أكد مراقبون أن القوات الأوكرانية حققت اختراقا في منطقة خاركيف، لكن تعذر التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

ومنذ الأسبوع الماضي تشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في جنوب البلاد. وفي حين تؤكد كييف نجاح هذا الهجوم، تقول موسكو إنها ألحقت بالقوات الأوكرانية المهاجمة خسائر فادحة.

وسقطت منطقة خاركيف جزئيا في أيدي الجيش الروسي في مستهل الغزو الذي بدأ في 24 شباط/فبراير.

أما مدينة خاركيف وهي ثاني كبرى مدن البلاد فتتعرّض بانتظام لقصف عنيف من القوات الروسية التي لم تنجح حتى اليوم في الاستيلاء عليها.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن الأسبوع الماضي أن القوات الروسية باتت تسيطر على نحو خُمس أراضي بلاده، بما في ذلك شبه جزيرة القرم والأراضي الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو منذ عام 2014.