سیاسة

أنقرة ترفض تصريحات لوزراء عرب بشأن "التدخلات التركية بدول عربية"

author_image سوار أحمد
ترکیا تركيا جامعة الدول العربية القاهرة سوريا العراق

أربيل (كوردستان24)- رفضت وزارة الخارجية التركية التصريحات والقرارات الصادرة عن مجلس وزراء خارجية الدول العربية في القاهرة، التي اتهمت فيها انقرة بالتدخل بشؤون دول عربية.

وأدان مجلس جامعة الدول العربية يوم الأربعاء، ما وصفه بـ"التدخلات التركية في شؤون الدول العربية، داعياً أنقرة إلى "الكف عن استفزازاتها".

وقالت الخارجية التركية في بيان، إن "تركيا ستواصل مكافحة التهديدات الإرهابية ضد أمنها القومي ومصالحها، في إطار مبادئ وقواعد القانون الدولي رغم النهج المُتحامل عليها".

واضافت إن هذه القرارات "اتخذت تحت تأثير بعض المصالح الفردية ضيّقة الأفق وقصيرة الأمد".

وشدد البيان الختامي لمجلس الجامعة في قراره، على رفضه وإدانته "للعدوان التركي" على الأراضي السورية، مُعتبراً أن ذلك "خرقٌ واضح لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن".

وكذلك عبر المجلس "عن رفضه وإدانته لتوغل القوات التركية في الأراضي العراقية، معتبرا أنه اعتداء على الأمن القومي العربي".

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