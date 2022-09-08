لأول مرة.. تدريبات مشتركة بين التحالف و"سوريا الديمقراطية" قرب الحدود التركية

أربيل (كوردستان24)- أجرت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء، تدريبات عسكرية مشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية في منطقة ديريك (المالكية) شمال شرقي سوريا، والقريبة من الحدود التركية.

ونقلت وكالة نورث بريس المقربة من التحالف الدولي، عن المتحدث الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية، آرام حنا، قوله "إن التدريبات المشتركة مع التحالف الدولي؛ لمكافحة تنظيم داعش؛ تهدف إلى رفع حالة الجاهزية والتأهُّب العسكري، والتعامل مع الحالات الاستثنائية".

وأضاف حنا أن ذلك "رسالة باستمرارية التعاون بين الطّرفين"، مؤكداً "أنه يتم التأهب لظهور حالات استثنائية كهجوم تنظيم داعش، على سجن الصناعة بمدينة الحسكة".

من جهته علق التحالف الدولي على التدريبات المُشتركة بين الطرفين، قائلاً "إن هذه المنطقة مُهمة بالنسبة لنا"، مُضيفاً أنهم ماضون في دعم وتدريب قوات سوريا الديمقراطية.

ويواصل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، دعمه لقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي سوريا، حيث تصف واشنطن هذه القوات بـ"الشريك الموثوق"، الذي يُحافظ على استقرار المنطقة وحماية سكانها من تنظيم داعش.