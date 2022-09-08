"جريمة مروّعة".. الأسايش تعتقل فتاتين قتلتا والدتهما وشقيقهما

أربيل (كوردستان24)- اعتقلت قوات الأمن "الاسايش" في إقليم كوردستان، فتاتين اقدمتا على قتل والدتهما وشقيقهما في مدينة تكريت، ثم لاذتا بالفرار.

وبعد نحو اسبوع على ارتكاب الجريمة، وبطلب من الحكومة العراقية قامت أسايش أربيل وبالتعاون مع أسايش دهوك بإعتقال الشقيقتين، وخلال التحقيقات اعترفت الجانيتان بارتكاب الجريمة، حيث قدمتا اعترافاتهما التي ستبث على برنامج خاص في قناة كوردستان 24.

وقال مصدر أمني من أسايش أربيل لكوردستان24، إن وزير داخلية الإقليم أوعز بإعتقال الجانيتين على وجه السرعة.

وفي 31 من شهر آب شهدت مدينة تكريت العراقية هذه الجريمة المروعة، التي تسببت بصدمة كبيرة لدى الشارع العراقي، الذي طالب باعتقال الشقيقتين ومحاكمتهما لتنالا جزاءهما العادل.

وقامت الشقيقتان بالفرار الى إقليم كوردستان في محاولة للوصول إلى الأراضي التركية، لكن قوات الاسايش تمكنت من اعتقالهما في السابع من أيلول\سبتمبر 2022.