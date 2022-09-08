مقتل عنصرين من قوات سوريا الديمقراطية في مخيم الهول

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل إثنين من عناصرها خلال اشتباكات في مخيم الهول مع خلية تابعة لتنظيم داعش حاولت الفرار من المخيم في شمال شرق سوريا.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان صحفي "ارتقى إثنان من مقاتلينا متأثرين بجراحهما التي أصيبا بها خلال اشتباك مع خلية مسلحة تابعة لتنظيم داعش ليلة الخميس في المخيم".

وأضاف البيان "اندلعت الاشتباكات بين الطرفين أثناء محاولة المجموعة الفرار من المخيم والتي ضمت إمرأتين وخمسة رجال تنكروا بزي نسائي، وبعد تطويقهم عمد أفراد المجموعة المسلحة الى إطلاق النار على قواتنا التي ردّت بالمثل".

وأشار بيان قوات سوريا الديمقراطية الى أنه "قُتل خلال الاشتباك أحد عناصر المجموعة، بينما تم إلقاء القبض على الستة الآخرين".

ويشهد مخيم الهول الواقع في أقصى محافظة الحسكة ويؤوي نحو 56 ألف شخصاً نصفهم تقريباً عراقيون، حوادث أمنية بين الحين والآخر، تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطال القاطنين فيه.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية أطلقت قبل أسبوعين عملية أمنية داخل المخيم، على خلفية ازدياد التوتر والاعتداءات داخله.

وأعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن في بيان الأربعاء أن العملية الأمنية أسفرت عن توقيف العشرات من عناصر التنظيم داخل المخيم، وتفكيك الشبكات الرئيسية التابعة له.

وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية، وفق بيان التحالف، في الخامس من الشهر الحالي من "تحرير أربع نساء في المخيم تمّ العثور عليهن داخل أنفاق، وهن مقيدات بسلاسل وتعرضن للتعذيب من قبل مناصري التنظيم".

المصدر: فرانس برس