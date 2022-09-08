مسرور بارزاني: نجدد تأكيدنا على دعم حكومة إقليم كوردستان لإجراء الانتخابات في أقرب وقت

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني على دعم حكومة إقليم كوردستان لإجراء انتخابات برلمان كوردستان في أقرب وقت، وذلك خلال استقباله وفداً من الاتحاد الأوربي.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الخميس على صفحته الرسمية في فيس بوك "استقبلنا اليوم وفداً من الاتحاد الأوروبي برئاسة سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق السيد فيله فاريولا".

وأضاف بارزاني "جرى في اللقاء الذي حضره مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سوريا دان ستوينسكو والرئيس الجديد للوفد الاستشاري للاتحاد الأوروبي في العراق أنديرس ويبيرغ، آخر التطورات والمستجدات في العراق وسوريا، فضلاً عن مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والاتحاد الأوروبي".

وأشار رئيس الحكومة الى أنه "وبعد التطرق لنشاطات الاتحاد الأوروبي في العراق وسوريا، أشاد السفير فاريولا بعملية الإصلاح التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان وحملة إعادة الإعمار الجارية في إقليم كوردستان، وأعرب عن استعداد الاتحاد الأوروبي لأي تنسيق وتعاون مع حكومة إقليم كوردستان".

وتابع البيان أن رئيس الحكومة "شكر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا حكومة إقليم كوردستان على ما تقدمه من مساعدات إنسانية للاجئين السوريين في الإقليم، وتسهيل حركة التنقل بين إقليم كوردستان ومناطق شمال شرق سوريا".

وأضاف رئيس حكومة إقليم كوردستان "أشرنا إلى العلاقات الوثيقة والودية بين إقليم كوردستان ودول الاتحاد الأوروبي، كما أعربنا عن رغبتنا في الارتقاء بالعلاقات على الصعد كافة".

وقال بارزاني "في محور آخر من اللقاء، جددنا التأكيد على دعم حكومة إقليم كوردستان لإجراء انتخابات برلمان كوردستان في أقرب وقت، وأبدينا استعداد الحكومة لتقديم المساعدة والتسهيلات بهذا الصدد".