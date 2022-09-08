الملكة إليزابيث تحت المراقبة الطبية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن قصر باكينغهام اليوم الخميس أن أطباء ملكة بريطانيا قلقون بشأن صحتها وأوصوا بأن تبقى تحت المراقبة الطبية في قصر بالمورال في اسكتلندا.

وقال قصر باكينغهام في بيان له اليوم الخميس "بعد تقييم جديد هذا الصباح عبّر أطباء الملكة عن قلقهم إزاء صحة جلالتها وأوصوا بأن تبقى تحت المراقبة الطبية".

وأضاف بيان القصر "ان الملكة لا تزال مرتاحة وفي بالمورال وقد تم إبلاغ عائلتها بوضعها الصحي".

تعاني الملكة إليزابيث البالغة من العمر 96 عاماً منذ تشرين الأول من العام الماضي من مشاكل صحية سببت لها صعوبة في المشي والوقوف.

وفي آخر ظهور علني لها صادقت الملكة رسمياً يوم الثلاثاء الماضي على تعيين "ليز تراس" في منصب رئيسة الوزراء، لتصبح رئيس الحكومة الـ15 خلال 70 عاماً من تولي الملكة العرش، وأظهرت صور بثها القصر الملكة مبتسمة وهي تستند الى عصا وتصافح ليز تراس.

وكانت الملكة قد قررت البقاء في بالمورال بدلاً من العودة الى لندن، حيث ينظّم عادة حفل التسلم والتسليم بين رئيسيّ الوزراء بسبب مشاكل صحية.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة "البلاد بأسرها ستشعر بقلق عميق إزاء الأخبار الواردة من قصر باكينغهام ظهراً، أفكاري وأفكار كل سكان بريطانيا تتجه الى جلالة الملكة وعائلتها".

ووصل ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز 73 عاما مع زوجته كاميلا الى بالمورال حيث تمضي الملكة سنويا نهاية الصيف، ويُنتظر ان يصل حفيدها الامير وليام، الثاني في ترتيب خلافة العرش الى المكان قريبا، كما سيتوجه حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل الى اسكتلندا كما أعلن متحدث باسمهما.