سیاسة

القصر الملكي: وفاة الملكة اليزابيث الثانية عن 96 عاماً

author_image مظفر مزوري
کوردستان بريطاينا الملكة القصر الملكي

أربيل (كوردستان 24)- أعلن القصر الملكي عن وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن 96 عاماً بعد معاناة صحية.

توفيت الملكة إليزابيث الثانية، التي تولت العرش لأطول فترة في تاريخ المملكة المتحدة عن عمر يناهز 96 عاماً حسبما أفاد قصر باكنغهام الخميس.

ويخلفها ابنها الأكبر تشارلز البالغ 73 عاماً تلقائياً، عملا ببروتوكول عمره قرون، ليبدأ فصلاً جديداً غير واضح للعائلة المالكة، بعد فترة حكم الملكة التي حطّمت الرقم القياسي بتبوّئها العرش لمدة سبعين عاماً.

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