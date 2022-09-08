"سقوط جسر لندن" بروتوكول ما بعد وفاة ملكة بريطانيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن القصر الملكي عن وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن 96 عاماً بعد معاناة صحية.

توفيت الملكة إليزابيث الثانية، التي تولت العرش لأطول فترة في تاريخ المملكة المتحدة عن عمر يناهز 96 عاماً حسبما أفاد قصر باكنغهام الخميس.

ويخلفها ابنها الأكبر تشارلز البالغ 73 عاماً تلقائياً، عملا ببروتوكول عمره قرون، ليبدأ فصلاً جديداً غير واضح للعائلة المالكة، بعد فترة حكم الملكة التي حطّمت الرقم القياسي بتبوّئها العرش لمدة سبعين عاماً.

وكان قصر باكينغهام قد أعلن في بيان له صباح اليوم "بعد تقييم جديد هذا الصباح عبّر أطباء الملكة عن قلقهم إزاء صحة جلالتها وأوصوا بأن تبقى تحت المراقبة الطبية"، مضيفاً "ان الملكة لا تزال مرتاحة وفي بالمورال وقد تم إبلاغ عائلتها بوضعها الصحي".

وكانت الملكة إليزابيث البالغة من العمر 96 عاماً منذ تشرين الأول من العام الماضي تعاني من مشاكل صحية سببت لها صعوبة في المشي والوقوف.

وفي آخر ظهور علني لها صادقت الملكة رسمياً يوم الثلاثاء الماضي على تعيين "ليز تراس" في منصب رئيسة الوزراء، لتصبح رئيس الحكومة الـ15 خلال 70 عاماً من تولي الملكة العرش، وأظهرت صور بثها القصر الملكة مبتسمة وهي تستند الى عصا وتصافح ليز تراس.

وكانت الملكة قد قررت البقاء في بالمورال بدلاً من العودة الى لندن، حيث ينظّم عادة حفل التسلم والتسليم بين رئيسيّ الوزراء بسبب مشاكل صحية.

ماذا سيحدث بعد وفاة الملكة

الخطة الملكية المعروفة باسم "سقوط جسر لندن"، والتي تدخل حيز التنفيذ فور وفاة الملكة

في الساعات التي تلي وفاة الملكة، يتم إجراء سلسلة اتصالات لإبلاغ رئيسة الوزراء بالخبر، بواسطة السكرتير الخاص للملكة، كذلك يتم إبلاغ وزير مجلس الوزراء وهو أعلى موظف حكومي بريطاني وعدد من كبار الوزراء والمسؤولين.

وكذلك سيتم إبلاغ الوزراء وكبار موظفي الخدمة المدنية بالخبر، عبر رسالة بريد إلكتروني من سكرتير مجلس الوزراء.

ويتم تنكيس الأعلام عبر وايتهول لتصبح نصف سارية عند استلام هذا البريد الإلكتروني، الهدف هو أن يتم ذلك في غضون 10 دقائق من وصول خبر وفاة الملكة.

وسيتم تأجيل البرلمان والهيئات التشريعية المفوضة في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، إذا لم يكن البرلمان الإنجليزي منعقداً فسيتم استدعاؤه.

ستعلن العائلة المالكة عن خطط لجنازة الملكة والتي من المتوقع أن تقام بعد عشرة أيام من وفاتها.

وبعد ذلك ستعقد رئيسة الوزراء ليز تراس لقاءً مع الملك الجديد وسيقدم الملك تشارلز بثاً للأمة في الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم.

وفي العاشرة من صباح اليوم التالي لوفاة الملكة، يجتمع مجلس الانضمام الذي يضم شخصيات حكومية رفيعة في قصر سانت جيمس لإعلان الملك تشارلز ملكاً جديداً وسيتم نقل نعش الملكة إلى قصر باكنغهام في لندن من قصر بالمورال التي تمكث فيه الملكة الآن في اسكتلندا.

وفي صباح اليوم الثالث على وفاة الملكة، سيتلقى الملك تشارلز طلبات التعزية في قاعة ويستمنستر، وبعد الظهر سيشرع في جولة في المملكة المتحدة، تبدأ بزيارة البرلمان الاسكتلندي وحضور قداس في كاتدرائية سانت جيلز في إدنبرة.

ويشهد اليوم الخامس على وفاتها إقامة موكب سيتحرك من قصر باكنغهام إلى قصر ويستمنستر على طول طريق احتفالي عبر لندن، ويعقد قداساً في قاعة ويستمنستر فور وصول جسد الملكة.

وسيستلقي جسد الملكة في قصر ويستمنستر لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم السادس لوفاتها، في إجراء يحمل الاسم الرمزي "فيذر"، حيث سيرقد نعشها على صندوق مرتفع يُعرف باسم "كاتافالك" في وسط قاعة ويستمنستر التي ستُفتح للجمهور لمدة 23 ساعة في اليوم وسيتم إصدار التذاكر لكبار الشخصيات حتى يتمكنوا من وداع الملكة.

وستشهد هذه الفترة استعداد الإدارات الحكومية للجنازة الذي سيكون يوم عطلة غير رسمية، وإذا صادفت الجنازة نهاية الأسبوع أو يوم عطلة رسمية فلن يتم منح عطلة مصرفية إضافية، وإذا كانت الجنازة في أحد أيام وسط الأسبوع لا تخطط الحكومة لإصدار أوامر لأصحاب العمل بمنح الموظفين يوم عطلة، طبقاً للوثائق الملكية الحالية.

وستقام الجنازة نفسها في اليوم العاشر على وفاة الملكة في كنيسة "ويستمنستر أبي" الملكية وسيكون هناك دقيقتان من الصمت والحداد في جميع أنحاء بريطانيا في منتصف نهار نفس اليوم.

وستقام مواكب في لندن وويندسور وستُعقد قداديس إحالة في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور، وسيتم دفن الملكة في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية.