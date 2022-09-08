سیاسة

مسرور بارزاني يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى

أهمية حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بصورة جذرية وعلى أساس الدستور
author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قائد القيادة المركزية الامريكية الوسطى الجنرال مايكل كوريلا.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني على صفحته الرسمية في فيس بوك اليوم الخميس "استقبلنا عصر اليوم قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى (CENTCOM) السيد الجنرال مايكل كوريلا".

وأضاف بارزاني "بحثنا في اللقاء الذي حضره القائد العام الجديد لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال ماثيو ماكفرلين، آخر مستجدات الوضع العام في العراق، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية".

وأشار رئيس الحكومة الى أنه "أشاد الجنرال كوريلا بتضحيات قوات البيشمركة الكوردستانية بقيادة جناب الرئيس مسعود بارزاني في دحر إرهابيي داعش، وأكد التزام بلاده في الدعم المستمر للبيشمركة".

وقال بارزاني "وجّهنا شكرنا للولايات المتحدة وقوات التحالف الدولي على ما يقدمانه من دعم ومساندة، كذلك عرضنا نبذة عن العملية الإصلاحية التي شرعت بها التشكيلة الوزارية التاسعة، ولا سيما الإصلاحات في وزارة البيشمركة".

ولفت رئيس الحكومة الى أنهم تناولوا في اللقاء "أهمية حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بصورة جذرية وعلى أساس الدستور".

ئسس
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