سیاسة

الرئيس بارزاني: أشعر بحزن عميق لوفاة الملكة إليزابيث الثانية

author_image مظفر مزوري
کوردستان الرئيس بارزاني المملكة المتحدة الملكة إليزابيث

أربيل (كوردستان 24)- عبّر الرئيس مسعود بارزاني اليوم عن حزنه العميق لوفاة ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية.

وقال الرئيس بارزاني في تغريدة له على موقع تويتر اليوم الخميس "أشعر بحزن عميق لوفاة الملكة إليزابيث الثانية".

وأضاف الرئيس بارزاني "أبعث بأحر التعازي لأسرة جلالة الملكة وشعب وحكومة المملكة المتحدة".

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية التي تولت العرش لأطول فترة في تاريخ المملكة المتحدة عن عمر يناهز 96 عاماً حسبما أفاد قصر باكنغهام الخميس.

ويخلفها ابنها الأكبر تشارلز البالغ 73 عاماً تلقائياً، عملا ببروتوكول عمره قرون، ليبدأ فصلاً جديداً غير واضح للعائلة المالكة، بعد فترة حكم الملكة التي حطّمت الرقم القياسي بتبوّئها العرش لمدة سبعين عاماً.

 

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