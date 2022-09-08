سیاسة

نيجيرفان بارزاني يعزي المملكة المتحدة بوفاة الملكة إليزابيث

author_image مظفر مزوري
کوردستان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الملكة إليزابيث

أربيل (كوردستان 24)- عبّر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني عن حزنه لوفاة الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا.

وقال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في تغريدة له على موقع تويتر "أشعر بحزن عميق لوفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية".

وأضاف رئيس الإقليم "أكاري وصلواتي مع العائلة المالكة وشعب المملكة المتحدة في هذا الوقت العصيب".

وتوفيت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الخميس عن 96 عاما. وكان أطباء الملكة قد عبروا عن قلقهم بشأن صحتها في وقت سابق. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي كانت إليزابيت الثانية تعاني من مشكلات صحية، سببت لها صعوبة في المشي والوقوف.

 

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