نيجيرفان بارزاني يعزي المملكة المتحدة بوفاة الملكة إليزابيث

أربيل (كوردستان 24)- عبّر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني عن حزنه لوفاة الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا.

وقال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في تغريدة له على موقع تويتر "أشعر بحزن عميق لوفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية".

وأضاف رئيس الإقليم "أكاري وصلواتي مع العائلة المالكة وشعب المملكة المتحدة في هذا الوقت العصيب".

وتوفيت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الخميس عن 96 عاما. وكان أطباء الملكة قد عبروا عن قلقهم بشأن صحتها في وقت سابق. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي كانت إليزابيت الثانية تعاني من مشكلات صحية، سببت لها صعوبة في المشي والوقوف.

I am deeply saddened by the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. My thoughts and prayers are with the Royal Family, and the people of the United Kingdom during this difficult time.