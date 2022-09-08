نيجيرفان بارزاني يعزي المملكة المتحدة بوفاة الملكة إليزابيث

أربيل (كوردستان 24)- عبّر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني عن حزنه لوفاة الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا.

وقال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في تغريدة له على موقع تويتر "أشعر بحزن عميق لوفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية".

وأضاف رئيس الإقليم "أكاري وصلواتي مع العائلة المالكة وشعب المملكة المتحدة في هذا الوقت العصيب".

وتوفيت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الخميس عن 96 عاما. وكان أطباء الملكة قد عبروا عن قلقهم بشأن صحتها في وقت سابق. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي كانت إليزابيت الثانية تعاني من مشكلات صحية، سببت لها صعوبة في المشي والوقوف.