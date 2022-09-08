سیاسة

مسرور بارزاني: ننضم الى العالم في حداد جلالة الملكة إليزابيث الثانية

توفيت الملكة إليزابيث الثانية التي تولت العرش لأطول فترة في تاريخ المملكة المتحدة عن عمر يناهز 96 عاماً
author_image مظفر مزوري
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الملكة إليزابيث المملكة المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- قدّم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني تعازيه للعائلة الملكية والشعب البريطاني بوفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في تغريدة له على موقع تويتر اليوم "ننضم الى العالم في حداد جلالة الملكة إليزابيث الثانية".

وأضاف بارزاني "ان الملكة ألهمت الكثيرين في جميع أنحاء العالم"، مشيراً الى أن الملكة كانت شخصية قوية خدمت لمدة سبعة عقود".

وتابع رئيس الحكومة قائلاً "تعازيّ للعائلة الملكية والشعب البريطاني ودول الكومنولث".

توفيت الملكة إليزابيث الثانية، التي تولت العرش لأطول فترة في تاريخ المملكة المتحدة عن عمر يناهز 96 عاماً حسبما أفاد قصر باكنغهام الخميس.

ويخلفها ابنها الأكبر تشارلز البالغ 73 عاماً تلقائياً، عملا ببروتوكول عمره قرون، ليبدأ فصلاً جديداً غير واضح للعائلة المالكة، بعد فترة حكم الملكة التي حطّمت الرقم القياسي بتبوّئها العرش لمدة سبعين عاماً.

 

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