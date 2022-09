مسرور بارزاني: ننضم الى العالم في حداد جلالة الملكة إليزابيث الثانية

أربيل (كوردستان 24)- قدّم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني تعازيه للعائلة الملكية والشعب البريطاني بوفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في تغريدة له على موقع تويتر اليوم "ننضم الى العالم في حداد جلالة الملكة إليزابيث الثانية".

وأضاف بارزاني "ان الملكة ألهمت الكثيرين في جميع أنحاء العالم"، مشيراً الى أن الملكة كانت شخصية قوية خدمت لمدة سبعة عقود".

وتابع رئيس الحكومة قائلاً "تعازيّ للعائلة الملكية والشعب البريطاني ودول الكومنولث".

توفيت الملكة إليزابيث الثانية، التي تولت العرش لأطول فترة في تاريخ المملكة المتحدة عن عمر يناهز 96 عاماً حسبما أفاد قصر باكنغهام الخميس.

ويخلفها ابنها الأكبر تشارلز البالغ 73 عاماً تلقائياً، عملا ببروتوكول عمره قرون، ليبدأ فصلاً جديداً غير واضح للعائلة المالكة، بعد فترة حكم الملكة التي حطّمت الرقم القياسي بتبوّئها العرش لمدة سبعين عاماً.

We join the world in mourning HM the Queen, a peerless titan of our times who served with elegance and grace for seven decades.



As a beacon of selfless duty, she inspired so many around the globe.



My condolences to @RoyalFamily, the people of Britain and the Commonwealth -mb.