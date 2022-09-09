العالم يرثي الملكة إليزابيث الثانية والملك تشارلز الثالث يلقي خطابا

أربيل (كوردستان24)- استفاق البريطانيون الجمعة للمرة الأولى منذ نحو سبعين عاما دون ملكتهم إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس عن 96 عاما.

ومن المقرر ان يلقي الملك تشارلز ملك بريطانيا الجديد، خطابا للأمة ينعى فيه والدته.

ويفترض أن يستكمل الملك تشارلز التفاصيل الأخيرة للجنازة ومدة الحداد للعائلة الملكية، وستؤكد الحكومة مدة الحداد الوطني التي ستكون على الأرجح 12 أو 13 يوما.

توفيت الملكة إليزابيث الثانية أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم، والتي ظلت رمزا لأمتها بحضورهاالطاغي على المسرح العالمي لسبعة عقود، في منزلها باسكتلندا.

ويستمر حداد العائلة المالكة في بريطانيا حتى اليوم السابع بعد جنازة الملكة إليزابيث، مع بقاء الأعلام منكسة في جميع القصور الملكية.

وقال قصر بكنغهام يوم الجمعة، إنه سوف يتم إطلاق أعيرة نارية لتكريم الملكة الراحلة الساعة 1200 بتوقيت غرينتش في متنزه هايد بارك بلندن، بواقع طلقة واحدة لكل عام من حياة الملكة التي توفيت عن عمر يناهر 96 عاما.

ولم يذكر القصر موعد الجنازة، لكن من المرجح أن تقام بعد نحو 11 يوما من وفاتها أمس الخميس، وفق ما افادت رويترز.