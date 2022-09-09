سیاسة

"دولة القانون" يدعو الكورد والسنة للتوسط بين الإطار والتيار

author_image سوار أحمد
العراق ائتلاف دولة القانون الاطار التنسيقي التيار الصدري

أربيل (كوردستان24)- دعا العُضو في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، اليوم الجمعة، الكورد والسُّنة للتوسط بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، للخروج من حالة الانسداد السياسي في العراق.

ونقلت بغداد اليوم عن الصيهود قوله، "التحالفان الكوردي والسني قريبان من الإطار التنسيقي".

وأضاف أن" قُرب حُلفاء الصدر من التيار والإطار رُبما يجعلهم في موقف حلقة الوصل بين الطرفين"، وأكد أن "هذا ما نأمله أن يكون لهم دورٌ في تقريب وجهّات النظر".

وتابع قائلاً: "العراق يمرُّ بوضعٍ حرج في ظل حكومة تصريف أعمال منقوصة الصلاحيات، لذلك يجب على الكتل السياسية جميعاً العمل باتجاه انقاذ البلد".

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