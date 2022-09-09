بسبب تزويدها موسكو "بمُسيّرات".. واشنطن تعتزم فرض عقوباتٍ جديدة على طهران

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، عزم الولايات المُتحدة الأمريكية، فرض عقوباتٍ جديدة على الحرس الثوري وعددٍ من الشركات الإيرانية.

وأوعزت الوزارة العقوبات الجديدة، لتورط طهران في تزويد روسيا بمُسيّرات حربية في الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان، إن العقوبات ستستهدف بالدرجة الأولى الحرس الثوري الإيراني، المدرج على القائمة الأميركية لـ"المُنظمات الإرهابية" والذي يخضع لسلسلة عقوبات فرضتها عليه واشنطن بسبب "البرنامج النووي الإيراني".

وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، إن "الولايات المتّحدة تعتزم بصرامة تطبيق كل عقوباتنا المفروضة على روسيا كما على إيران، ومحاسبة كلّ من اختار، على غرار إيران، دعم روسيا في حربها العدوانية ضد أوكرانيا".

إلى جانب الحرس الثوري، كذلك ستستهدف العقوبات الأميركية عدداً من الشركات العاملة في عمليات البحث والتطوير وإنتاج الطائرات المسيّرة الإيرانية، إضافةً لــ "الشركة الإيرانية التي تنقل هذه المُسيّرات إلى روسيا".

والعقوبات التي تعتزم واشنطن فرضها على هذه الكيانات تنصّ خصوصاً على تجميد كل أصولها وممتلكاتها في الولايات المتحدة.

كما أن هذه العقوبات تزيد المخاطر المترتّبة على كل شركة في العالم تتعامل مع هذه الكيانات، كونها تجعل هذه الشركات عرضة للعقوبات الأمريكية.