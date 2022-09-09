تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي حداداً على وفاة الملكة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية اليوم الجمعة، تأجيل الجولة السابعة من مباريات الدوري الإنجليزي المُمتاز، إلى إشعارٍ آخر، وذلك حِداداً على وفاة الملكة البريطانية اليزابيث الثانية.

وقالت الرابطة في بيان "لتكريم حياتها الاستثنائية ومُساهمتها للأمة، ومن باب الاحترام، سيتم تأجيل مُباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية هذا الأسبوع، بما في ذلك مباراة مساء الاثنين".

وأضافت، "سيتم تقديم المزيد من التحديثات المُتعلقة بمباريات الدوري الإنجليزي المُمتاز خلال فترة الحِداد في الوقت المُناسب".

يُذكر أن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي المُمتاز، كانت من المُقرر أن تنطلق عصر غدٍ السبت، في تمام الساعة الخامسة عصرًا بمباراةٍ بين فريقي ليفربول وولفرهامبتون، على أن تُختتم يوم الإثنين بمُباراةٍ بين ليدز يونايتد ونوتينجهام فوريست.