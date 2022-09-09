سیاسة

الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع إجراء انتخابات مبكرة في العراق

في حال عدم قبول نتائج الانتخابات من قبل أي طرف، فإن الانتخابات لن يكون لها أي تأثير ولن يغير من واقع العملية السياسية في العراق
author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان 24)- أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم على لسان المتحدث الرسمي باسم الحزب أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع إجراء انتخابات مبكرة في العراق بشرط قبول النتائج من كافة الأطراف.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد اليوم الجمعة "إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يؤيد إجراء انتخابات مبكرة في العراق، لكن بشرط التعهد بقبول نتائج الانتخابات من قبل كافة الأطراف السياسية.

وأضاف المتحدث باسم الحزب "في حال عدم قبول نتائج الانتخابات من قبل أي طرف، فإن الانتخابات لن يكون لها أي تأثير ولن يغير من واقع العملية السياسية في العراق".

وتابع محمد قائلاً "إن الخلاف بين الأطراف السياسية التي تعمل على تحديد شخصية لمنصب رئيس الوزراء، والتي هي الخطوة الرئيسية لتشكيل الحكومة الجديدة، أدى الى اتساع التوتر بين تلك الأطراف ووصلت الى حد استخدام السلاح ضد بعضهم".

وبشأن عودة أعضاء التيار الصدري الى البرلمان قال محمود محمد "هذه قضية قانونية وقد تم تقديم طلب للمحكمة الاتحادية، ما إذا كان بإمكانهم العودة الى البرلمان أو الموافقة على استقالتهم، فهذه مسألة قانونية يحسمها القضاء".

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