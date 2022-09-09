عقوبات أمريكية جديدة على إيران

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة فرض عقوبات على وزارة الامن الإيرانية والوزير المسؤول عنها إسماعيل خطيب، بعدما كشفت أن طهران تقف وراء هجوم الكتروني غير مسبوق استهدف ألبانيا المنضوية في حلف الشمال الأطلسي.

وقال نائب وزيرة الخزانة الامريكية براين نلسون "ان هجوم ايران الالكتروني على ألبانيا يتجاهل سلوك الدولة المسؤول في أوقات السلم في الفضاء الالكتروني، والتي تشمل الامتناع عن الإضرار بالبنى التحتية الحيوية التي توفر خدمات عامة".

وأضافت وزارة الخزانة الامريكية "ان شركة إيرانية تعرف باسم مادي ووتر تشن حملات الكترونية منذ عام 2018 مستغلة ثغرات في شبكات أجنبية لاختلاس معلومات حساسة واستخدام برمجيات فدية خبيثة".

وأشارت وزارة الخزانة الامريكية الى "ان وزارة الامن الإيرانية تدير شبكات عدة في مجالات التجسس الالكتروني والقرصنة وبرمجيات الفدية"، موضحة "أن شركة مادي ووتر شنت هجوماً الكترونياً على هيئات حكومية تركية في نهاية العام الماضي".

إضافة الى استهداف منشآت وبنى تحتية، فإن القراصنة مسؤولون عن تسريب وثائق من الحكومة الألبانية وبيانات شخصية عن مواطنين ألبان.

وأضاف نلسون أيضاً "لن ندع الهجمات الالكترونية الإيرانية العدائية ان تستهدف الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا".

وتجمد العقوبات أي أصول قد يملكها المستهدفون بها في الولايات المتحدة وتمنع الأفراد والشركات بما يشمل المصارف الدولية التي لديها نشاط في الولايات المتحدة، من التعامل معهم، للحؤول دون وصولهم إلى الشبكات المالية العالمية.

وتواجه ايران أنواعاً متعددة من العقوبات تستهدف كل ما يعتبره المجتمع الدولي داعماً لتطوير برنامج إيران النووي وقدراته العسكرية، وتركت تلك العقوبات آثاراً سيئة على الاقتصاد الإيراني وعلى أوضاعها الداخلية والخارجية بشكل عام.

المصدر: فرانس برس