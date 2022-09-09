أسايش أربيل تلقي القبض على متهم بالقتل هرب من بغداد إلى أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الاسايش في أربيل عن إلقائها القبض على متهم في أربيل قام بقتل صديقه في بغداد وبمساعدة من ثلاثة أصدقاء آخرين .

المتهم المدعو ليث ثامر محمود قام مع أصدقائه يوم 1 سبتمبر الجاري بقتل صديق اخر لهم كان معهم في السيارة في بغداد على طريق المطار، وبعد قتل صديقهم رموا جثته على الرصيف، ليهرب بعد ذلك الى أربيل رفقة صديقه علي عبدالله نجم، وهو منتسب في الشرطة العراقية.

القوات الأمنية العراقية طلبت المساعدة من القوات الأمنية في إقليم كوردستان لالقاء القبض على المتهمين، واستطاعت مديرية آسايش أربيل القبض على المتهمين في أربيل، وكان بحوزتهم مواد مخدرة أيضاً من نوع حشيش وجامايكا وكريستال.

وقال المتهم ليث ثامر محمود في اعترافاته التي بثتها مديرية اسايش أربيل "في يوم الحادث قدِم إليّ أصدقائي وليد وعلي وحيدر من مدينة الصدر وخرجوا بالسيارة، وأثناء ذلك سمعت صوت إطلاق نار داخل السيارة، كان حيدر هو من أطلق النار على صديقنا الاخر علي، وبعدها أوقف وليد السيارة وقمت برمي جثة علي خارج السيارة وعدنا الى بيوتنا".

وأضاف ليث "عندما وصلت الى البيت تحدثت الى صديقي علي وهو منتسب في الشرطة العراقية، وطلبت منه أن يأخذني الى أربيل الى أن يتم كشف حقائق الحادث الذي حصل، وكنت خائفاً جداً من أصدقائي الذين كانوا معي في السيارة أثناء الحادث".

واعترف المتهم ليث ثامر محمود بأنه وصديقه الشرطي يتعاطون المخدرات، مضيفاً أنه وبعد وصولهم الى أربيل بـ10 دقائق قامت قوات الاسايش بإلقاء القبض عليهم.

أما المتهم الاخر الذي ألقي القبض عليه المدعو علي عبدالله نجم، منتسب في الشرطة العراقية، وهو الذي أوصل المتهم بالقتل الى أربيل، وفي اعترافاته التي بثتها مديرية اسايش أربيل يقول علي عبدالله "اسمي علي عبدالله نجم من مواليد 1987 من سكنة مدينة الصدر في بغداد، ومنتسب للشرطة العراقية الاتحادية، وفي يوم 3 سبتمبر اتصل بي ليث ثامر واعلمني بالذي حصل معه وطلب مني أن اوصله الى أربيل".

وأضاف علي عبدالله "بعد أن وصلنا الى أربيل وذهبنا الى أصدقائنا، داهمت الاسايش المكان بعد دقائق معدودة وألقت القبض علينا ".