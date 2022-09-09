الهجرة: عودة 3090 فرداً عراقياً من مخيم الهول السوري الى العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية اليوم إتمام إعادة 766 عائلة عراقية 3090 شخص من مخيم الهول السوري بعد ثبوت سلامة موقفها الأمني الى العراق، أغلبهم من النساء والأطفال يتم تأهيلهم قبل إرجاعهم الى مناطقهم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس للعراقية الإخبارية "ان مجلس الأمن الوطني اتخذ القرار رقم 7 لسنة 2021 وتضمن تشكيل لجنة برئاسة مستشارية الأمن القومي وعضوية قيادة العمليات المشتركة ووزارة الهجرة، أسست على اثرها لجنة لمقابلة العوائل العراقية المتواجدة في مخيم الهول الراغبة بالعودة بعد التأكد من سلامة موقفها الأمني".

وأضاف المتحدث باسم الوزارة "ان المخيم أنشئ منذ تسعينيات القرن الماضي وفيه عوائل تقطن في (الزون A) ويفترض إنهم من ضحايا الإرهاب وليس العوائل المنتمية له ويتم اللقاء بالعراقية منها من الراغبة بالعودة بعد تدقيقها أمنيا ومن يتأكد سلامة موقفه يتم تفويجه بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة ووزارة النقل العراقية لنقله إلى البلاد".

وأشار علي عباس الى "ان أغلب العائدين من مخيم الهول هم من كبار السن والنساء والأطفال ولا مؤشرات أمنية عليهم وبالتزامن مع هذا التدقيق وفي حال ثبوت وجود مطلوبين تطبق بحقهم الإجراءات الأمنية ويتم تسليمهم للجهات المختصة".

وتابع علي عباس قائلاً "من يثبت سلامة موقفه يتم نقله إلى مخيم الجدعة جنوبي الموصل ويخضع لفترة تأهيل عبر فريق الدعم النفسي التابع لمستشارية الأمن القومي بفترة تستغرق ما بين 3-4 أشهر ومن ثم تتم إعادتهم لمناطق سكناهم بعملية يسبقها التواصل مع الحكومات المحلية في محافظاتهم والأجهزة الأمنية والمختارين".

وحول العوائل العائدة أوضح عباس "انها بلغت حتى تأريخ اليوم 766 عائلة تشكل ما عدده 3090 فرداً، ولم تحدث أية ردود أفعال بعد عودتهم".