ايران تدين العقوبات الأمريكية الجديدة ضدها

أربيل (كوردستان 24)- دانت طهران بشدة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على وزارة الأمن الإيرانية على خلفية اتهامها بالوقوف خلف هجوم الكتروني استهدف البانيا تموز الماضي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان له اليوم السبت "ندين وبشدة خطوة وزارة الخزانة الامريكية في فرض الحظر مراراً على وزارة الامن الإيرانية ووزيرها إسماعيل الخطيب".

وأضاف البيان "ان الحظر الجديد كإجراءات الحظر الامريكية غير القانونية السابقة ضد وزارة الامن، لن يكون قادراً أبداً على إحداث أي خلل في عزم خَدَمَة أمن الشعب الإيراني في هذا الجهاز الشامخ".

وأشار البيان الى "أن مسارعة الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات في حق إيران من خلال اللجوء إلى نفس الاتهام الزائف وغير المثبت، يظهر بوضوح أن مصمم هذا السيناريو ليس الحكومة الألبانية، بل الحكومة الأميركية".

واعتبر كنعاني أن "أميركا فرضت استضافة زمرة إرهابية على حكومة وشعب ألبانيا لسنوات عديدة وقامت فضلا عن تقديم الدعم الكامل لها، بتدريب عناصرها وتجهيزهم في المجال السيبراني"، معتبرا أن "هذه المنظمة الإجرامية ما زالت كما كانت بمثابة إحدى أدوات أميركا في تنفيذ أعمال إرهابية وهجمات سيبرانية وحرب نفسية ضد حكومة وشعب إيران".

وفرضت الخزانة الأميركية الجمعة عقوبات على الوزارة الإيرانية لاتهامها بالوقوف خلف هجوم إلكتروني استهدف ألبانيا المنضوية، كما واشنطن، في حلف شمال الأطلسي، كذلك اتهمت واشنطن الوزارة الإيرانية بإدارة شبكات في مجالات التجسس الالكتروني والقرصنة وبرمجيات الفدية.

وأعلنت ألبانيا الأربعاء الماضي قطع علاقاتها مع إيران على خلفية هذا الهجوم الذي أوضحت أنه وقع في 15 تموز/يوليو وهدف لشل المرافق العامة والوصول إلى بيانات في دوائر حكومية، لكنها أكدت فشل الهجوم في تحقيق أهدافه أو إلحاق أي ضرر دائم.

وكانت العلاقات بين طهران وتيرانا متوترة منذ أعوام على خلفية استضافة ألبانيا لمنظمة مجاهدي خلق المصنّفة "إرهابية" من قبل الجمهورية الإسلامية التي تتهمها بالوقوف وراء الكثير من الهجمات والتفجيرات.

المصدر: فرانس برس