سیاسة

مسرور بارزاني: المستوى العلمي لجامعاتنا تحسّن كثيراً

أهم جوانب الإصلاح في الكابينة الحكومية التاسعة هو الإصلاح في القطاع الصحي، لتحسين جودة مستشفياتنا والإصلاح في مجال استيراد وفحص الأدوية
author_image مظفر مزوري
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
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أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إن مستوى جامعاتنا قد تحسن كثيراً، وتمت المصادقة على هيئة منح الثقة لمؤسسات وبرامج التربية والتعليم العالي لتحسين جودة التعليم.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في كلمة له اليوم بمراسم حفل تخرج الدفعة 17 لطلاب جامعة أربيل الطبية "عندما تصبحون أطباء آمل ومتأكد من أنكم ستكونون بمستوى قسمكم ومهنتكم، والطب مهنة وواجب إنساني مقدس، ويجب أن يكون هدفكم إنقاذ حياة الناس وحماية صحتهم".

وأضاف رئيس الحكومة "بتخرجكم من الجامعة انتهت مرحلة أخرى من مراحل حياتكم، لكن التعلم لا ينتهي لانها عملية مستمرة".

وحول رفع مستوى وجودة التعليم في جامعات كوردستان، أعلن رئيس الحكومة مسرور بارزاني "في الفترة الماضية عملت حكومة إقليم كوردستان على تطوير المستوى العلمي والاكاديمي في الجامعات والمؤسسات التعليمية، ومن أجل ذلك قمنا بالمصادقة على هيئة منح الثقة لمؤسسات وبرامج التربية والتعليم العالي، والهدف من المصادقة على هذه الهيئة هو لرفع مستوى وجودة التعليم في إقليم كوردستان".

وأشار بارزاني الى "أنه في السنوات الماضية ارتفع المستوى العلمي لجامعاتنا كثيراً، ولكن إذا أردنا المنافسة مع الجامعات العالمية رأينا أنه من الواجب علينا المصادقة على هيئة منح الثقة، وذلك لرفع مستوى التعليم في كوردستان وتقدم جامعاتنا عالمياً".

وتابع بارزاني قائلاً "أعلم أن القطاع الصحي في إقليم كوردستان فيه مشاكل كثيرة، لذلك فإن أهم جوانب الإصلاح في الكابينة الحكومية التاسعة هو الإصلاح في القطاع الصحي، لتحسين جودة مستشفياتنا والإصلاح في مجال استيراد وفحص الأدوية".

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