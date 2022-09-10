مجلس اعتلاء العرش: تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا رسمياً

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس اعتلاء العرش اليوم السبت رسمياً تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا.

وقال الملك في كلمة له أمام المجلس "أتعهد بإحترام الدستور ودعم الحكومة وعمل البرلمان".

وأوضح مجلس اعتلاء العرش في جلسة تأريخية مسجلة عقدت في قصر سانت جيمس في لندن "ان الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج هو الآن، بوفاة جلالتها .. ملكنا تشارلز الثالث .. فليحفظ الرب الملك".

وقام أعضاء مجلس اعتلاء العرش بالتوقيع على إعلان تنصيب تشارلز الثالث ملكاً

وأصبح تشارلز 73 عاماً أكبر ملوك بريطانيا سنا عند توليه الحكم. وسيكون أمامه تحدي الحفاظ على تمسك البريطانيين بالنظام الملكي، إذ يعتبر البعض أنه بالٍ، إلا أن إليزابيث الثانية تمكنت من المحافظة على رونقه.

ويتألف المجلس من هيئة مستشارين يبلغ عدد أعضائها الآن نحو 670 من كبار الساسة، من بينهم رئيسة الوزراء ليز تراس، وتقدم الهيئة المشورة للملوك منذ عصر النورمان.

كما يحضر اللوردات الروحانيون والعلمانيون، أساقفة كنيسة إنجلترا الذين يجلسون في مجلس اللوردات بمن فيهم رئيس أساقفة كانتربري، إلى جانب أقرانهم العلمانيين في المملكة.

ويضم المجلس أيضا اللورد رئيس بلدية لندن، وكبار موظفي الحكومة والمفوضين الساميين من الدول الأربع عشرة الأخرى التي يتولى فيها الملك منصب رئيس الدولة، وكذلك اللورد رئيس المجلس وتتولى النائبة بيني موردنت هذا المنصب حاليا.