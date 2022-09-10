خلية الإعلام الأمني تعلن مقتل قيادي إرهابي في سلسلة جبال حمرين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم عن مقتل القيادي في تنظيم داعش الإرهابي محمد رشيد جاسم المكنى بـ أبو حذيفة وأبو فاطمة في عملية عسكرية في سلسلة جبال حمرين.

وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان لها اليوم السبت "من خلال المعلومات الاستخباراتية التي زودت بها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية الى سلاح الجو العراقي والذي نتج عنه دك اوكار عصابات داعش في سلسلة جبال حمرين ضمن محافظة صلاح الدين بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٠ والمتواجد بداخلها قيادات مهمة من تلك العصابات الاجرامية".

وأضاف بيان الخلية "تم التأكد من مقتل الارهابي محمد رشيد جاسم المكنى ابو حذيفة وابو فاطمة عسكري ولاية صلاح الدين وهو من الارهابيين الخطرين والمشترك بعمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين خلال الفترات الماضية ويعتبر احد قيادات داعش الإرهابي".

وأشارت الى أنه "مازالت وكالة الاستخبارات تلاحق عصابات داعش الإرهابية للقصاص العادل والعاجل منهم".