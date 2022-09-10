الإدارة الذاتية: ثلاث وفيات بالكوليرا غرب كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الإدارة الذاتية الكوردية اليوم وفاة ثلاثة أشخاص جراء إصابتهم بمرض الكوليرا، مؤكدة أن المرض يتفشى بكثرة في مناطق سيطرتها في شمال شرق سوريا، مناشدةً في الوقت ذاته المنظمات الدولية تقديم الدعم للحد من انتشاره.

وقالت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية في بيان "انها رصدت إصابات بمرض الكوليرا في الرقة والريف الغربي لدير الزور بكثرة مؤكدةً تسجيل ثلاث وفيات".

وأضافت الهيئة "نطالب المنظمات الدولية على رأسها منظمة الصحة العالمية لتقديم الدعم اللازم للحد من انتشار الكوليرا".

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان "إن انتشار المرض ناتج عن تلوث مياه الشرب، بسبب توقف السلطات المحلية عن توزيع مادة الكلور على محطات المياه خلال الأشهر الثلاثة الفائتة".

ويظهر الكوليرا عادة في مناطق سكنية تعاني شحاً في مياه الشرب أو تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي، وغالباً ما يكون سببه تناول أطعمة أو مياه ملوثة ويؤدي الى الاصابة بإسهال وتقيؤ.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أدى النزاع في سوريا الى تضرر قرابة ثلثي عدد محطات معالجة المياه ونصف محطات الضخ وثلث خزانات المياه، ويعتمد نحو نصف السكان على مصادر بديلة غالباً ما تكون غير آمنة لتلبية أو استكمال احتياجاتهم من المياه، بينما لا تتم معالجة سبعين في المئة على الأقل من مياه الصرف الصحي وفق اليونيسيف.

ونبّهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقرير في تشرين الأول/أكتوبر الماضي الى أن الوصول الى مياه الشرب الآمنة يشكل تحدياً يؤثر على ملايين الأشخاص في أنحاء سوريا، حيث باتت مياه الشرب متوفرة بنسبة أقل بأربعين في المئة عما كانت عليه قبل عقد من الزمن.

ويصيب المرض سنوياً بين 1,3 مليون وأربعة ملايين شخص في العالم، ويؤدي إلى وفاة بين 21 ألفا و143 الف شخص.

المصدر: فرانس برس