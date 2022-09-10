إقليم كوردستان يؤمن كافة الاحتياجات الضرورية لزائري أربعينية "الإمام الحسين"

أربيل (كوردستان24)- منذ 3 أيام يتوافد الآلاف من الزوار الإيرانيين إلى منفذ حاج عمران الحدودي مع إيران، للعبور إلى إقليم كوردستان، والتوجه من الإقليم إلى مدينتي النجف وكربلاء العراقيتين، لإحياء ذكرى أربعينية مقتل "الإمام الحسين".

في كل عام يتجمع مئات الآلاف من المسلمين الشيعة في العراق والقادمين من الدول الأخرى في النجف وكربلاء، بهدف المُشاركة في إحياء ذكرى أربعينية مقتل "الإمام الحسين".

وقال مراسل كوردستان24 تيفور محمد، إن عدد الزوار في اليومين الأول والثاني كان قليلاً، لكنه عاد للارتفاع منذ يوم أمس، مُضيفاً أن عدداً كبيراً من الزوار الإيرانيين وصلوا اليوم السبت إلى منفذ حاج عمران الحدودي مع إيران للعبور إلى إقليم كوردستان.

من جهته صرّح مدير الإقامة والجوازات في منفذ حاج عمران الدولي سالار تحسين لكوردستان24، قائلاً: منذ السابع من الشهر الجاري بدأ توافد الزوار الإيرانيين من منفذ حاج عمران، مُضيفاً أن عدد الزوار القادمين في اليوم الأول كان قليلاً حيث شكّل ما يقارب ألف و200 شخص.

وأضاف أن العدد ازداد في اليوم الثاني ووصل إلى 3 آلاف شخص، مُشيراً إلى أن العدد في يوم الجمعة وصل إلى 7 آلاف شخص، مؤكداً أنه اليوم وحتى الساعة العاشرة صباحاً عبّر المنفذ 10 آلاف زائر.

يذكر أن السلطات المحلية في إقليم كوردستان، شرّعت في هذه السنة ولأول مرة فتح منفذ حاج عمران الحدودي مع إيران للزوار الشيعة المشاركين في إحياء ذكرى أربعينية مقتل "الإمام الحسين" في مدينتي النجف وكربلاء.

وأمنت لهم السلطات كذلك كافة الاحتياجات الأخرى الضرورية، خصوصاً الصحية منها صباحاً ومساء، مؤكدةً أن المواطنين الإيرانيين بإمكانهم المجيء إلى إقليم كوردستان في حدود الساعة 7:30 صباحاً إلى الساعة 6:00 مساءً، وكذلك أثناء العودة أيضاً سيكون المعبر مفتوحاً أمامهم لمدة 24 ساعة.

ترجمة وتحرير: أحمد حاجي