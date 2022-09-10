بالصور | ضربة جوية تردي ذبّاحاً نحر ضابطاً رفيعاً في ديالى

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات العراقية اليوم السبت مقتل أحد عناصر داعش من الذين أقدموا على نحر ضابط عراقي رفيع في محافظة ديالى.

واختطف مسلحو داعش أواخر العام الماضي أربعة أشخاص بينهم مدير دائرة أحوال منطقة الأعظمية العقيد ياسر الجوراني بعدما كانوا في رحلة صيد عند بحيرة حمرين.

وبعد الحادثة بأسبوعين، بثت منصات داعش صوراً أظهرت الجوراني جاثياً على قدميه بينما يقف خلفه رجل ملثم يحمل سلاحاً وإلى جانبهما راية داعش في منطقة شبه صحراوية. وظهر الضابط العراقي بالبدلة البرتقالية وقد وضع رأسه منحوراً فوق جسده.

وجرت عملية الاختطاف على وجه التحديد بين منطقة نارين وتل العويسات المطل على بحيرة حمرين في بلدة السعدية المتنازع عليها.

وقالت الاستخبارات العراقية في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، إن سلاح الجو العراقي نفذ ضربة جوية على ضفاف بحيرة حمرين، مشيرة إلى أن من بين قتلاها "الإرهابي وسام علي حمد الذي أقدم على نحر العقيد الشهيد ياسر مدير أحوال الأعظمية".

وفي بيان سابق، ذكرت الاستخبارات العراقية أن الضربة أسفرت كذلك عن "قتل ثلاثة عناصر من عصابات داعش الإرهابية... وتمكنت من قتل إرهابي رابع بعد الاشتباك معه".

ولا تزال منطقة حمرين، التي تحد بين محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين بؤرة لخلايا وفلول تنظيم داعش رغم عمليات التمشيط المتكررة.