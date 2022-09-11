مسرور بارزاني في ذكرى "أيلول": علينا التكاتف لحماية حقوقنا وانجازاتنا

أربيل (كوردستان24)- اكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، على أهمية تكاتف كافة مكونات إقليم كوردستان، لحماية منجزاته والدفاع عن حقوق شعبه.

وقال مسرور بارزاني في بيان بمناسبة ذكرى ثورة أيلول "نستذكر اليوم أعظم الثورات التي خاضها شعب كوردستان، إنها ثورة أيلول المجيدة. تلك الثورة التي شكّلت نقطة تحوّل تاريخية عمّت أرجاء كوردستان قاطبة، وقد احتضنت بين صفوفها سائر المكونات القومية والدينية المختلفة بقيادة زعيمنا الوطني الخالد مصطفى بارزاني".

وأضاف "ولا يخفى على الجميع السمة البارزة التي سطرتها ثورة أيلول والمتمثلة في الانتقالة من الانتفاضة والنضال المناطقي، إلى ثورة وطنية شملت أنحاء كوردستان بأسرها، والعمل على خلق شعور قومي ووطني لدى مواطني كوردستان عامة".

وتابع رئيس الحكومة "وبينما نستذكر اليوم ثورة أيلول العظيمة، يتوجب على أطراف كوردستان ومكونات شعبها عموماً، التعاضد والتكاتف بصوت واحد في سبيل الدفاع عن حقوقنا الدستورية ومنجزاتنا الوطنية وحمايتها، والتي يناضل من أجلها شعب كوردستان منذ عقود طويلة، وقدم خلالها تضحيات كبيرة وباهظة".