نيجيرفان بارزاني: ثورة أيلول مثّلت جميع مكونات كوردستان في ظل قيادةٍ موحّدة

أربيل (كوردستان24)- استذكر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأحد، الذكرى السنوية 61 لانطلاق ثورة أيلول، مؤكدا أنها كانت استعادةً للهوية القومية والوطنية لشعب كوردستان، مشيرا الى أنها كانت ثورة لجميع مكونات كوردستان.

وجاء في بيان لرئاسة الإقليم، " نستذكر اليوم بإجلال وفخر الذكرى السنوية الحادية والستين لانطلاقة ثورة أيلول المجيدة، وقائد الثورة البارزاني الخالد ورفاقه وكل الأبطال الذين ضحوا بحياتهم في سبيل حرية شعبهم ووطنهم".

وأضاف "ففي واحدة من أصعب مراحل تاريخ شعب كوردستان والمنطقة، تصدت الثورة للأعداء بعقيدة صلبة وراسخة"، وأكد أن "الأمر أرغم الدولة العراقية على الإقرار بحقوق شعب كوردستان الذي أضحى أساساً لكل مكاسبه الانفة".

وأشار إلى أنه "من بين أجمل النماذج التي طرحتها الثورة أنها لم يعترها الغرور بالانتصارات التي حققتها، بل اتخذت من انتصاراتها فرصة لتعزيز التسامح والنضال المشترك وتوطيد وحدة البيت الكوردستاني".

وتابع "أثبتت ثورة أيلول للأصدقاء والخصوم والعالم بأسره أنه ليست هناك قوة عسكرية قادرة على كسر إرادة شعب كوردستان للحياة والحرية"، مضيفاً أن "سر انتصار الثورة وقوتها يكمن في تلاحم ووحدة صف جميع مكونات شعب كوردستان".

وشدد في بيانه على "وحدة الصف والتلاحم والعمل المشترك بين كل المكونات والقوى السياسية الكوردستانية"، مؤكداً أنها "السبيل الوحيد لحماية الحقوق والمكاسب الدستورية لإقليم كوردستان وإرساء النظام الاتحادي والضمان لمستقبل أفضل".

أحمد حاجي