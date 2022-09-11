الرئيس بارزاني: ثورة أيلول كانت بحق تمثل إرادة المواطن الكوردستاني وثقته بنفسه

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني اليوم ان ثورة أيلول كانت تمثل بحق إرادة المواطن الكوردستاني وثقته بنفسه، مؤكداً أن ثورة أيلول حققت خطوات كبيرة الى الامام وأصبحت مصدر قوة لنضال الشعب.

ونشر الرئيس مسعود بارزاني اليوم بياناً بمناسبة ذكرى انطلاق ثورة أيلول قال فيه "اليوم تمر الذكرى الواحدة والستین عاما على انطلاق ثورة ایلول العظيمة، ثورة شعب كوردستان برمته التي شاركت فيها جميع طبقات وشرائح المجتمع في النضال الوطني والديمقراطي لشعب كوردستان بجمیع قومياته واديانه إلى جانب الكورد بقيادة البارزاني الخالد".

وأضاف بارزاني "لقد قاتلوا جميعا ضد الظلم والاحتلال، فكانت الثورة بحق ثورة تمثل ارادة المواطن الكوردستاني وثقته بنفسه، التي أرست الأساس لديمومة نضال شعب كوردستان وصموده امام الظلم".

وتابع قائلاً "لقد قادت ثورة ٲیلول القضية الشرعية لشعب كوردستان، بقيمها العليا، وبإصرار وصبر قيادتها ونضال البيشمركة والشعب، وحققت خطوات كبيرة إلى الأمام وأصبحت مصدر قوة لمراحل أخرى من مراحل نضال الشعب، ومصدر إلهام للمناضلين والناشطين في جميع أجزاء كوردستان الأخرى".

وأشار الرئيس بارزاني الى أنه "في الذكرى الحادیة والستين لثورة ٲیلول، نقدر عاليا دور وجهد الأمهات والنساء وكل البيشمركة والمناضلین والأبطال الذين لعبوا دورا في هذا الانجاز الوطني، سواء الذين استشهدوا أبان الثورة أو الذین توفوا، أو أولئك الابناء الاعزاء الذين شاركوا في الثورة وما زالوا على قيد الحياة".

وختم البيان قائلاً " لقد صنع هؤلاء الأبطال التاريخ لشعبهم، فكانوا بحق رفعة الرأس وفخر لجميع شعبنا".