الصدر في أربعينية الإمام الحسين: "أبعدوا" الحشد وسرايا السلام عن الحواجز

أربيل (كوردستان24)- وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الأحد، أنصاره بإبعاد تشكيلات الحشد الشعبي وسرايا السلام عن الحواجز والقيام بأي عمل أمني في أربعينية الإمام الحسين، مؤكداً على أنه أمر ضروري لمنع وقوع حوادث لا تُحمد عقباها.

جاء ذلك في بيان نشره على حسابه في تويتر، دعا فيه أنصاره إلى المشاركة في ذكرى أربعينية "الإمام الحسين"، وحثهم على الابتعاد عن رفع أي شعارات "فئوية أو حزبية أو طائفية"، وكذلك الى "عدم إرتداء الأكفان أو أي زي يميزهم عن باقي الزوار مطلقاً ولاسيما الزي العسكري".

وأضاف الصدر قائلاً " إن كيل التهم للآخرين ووصفهم بالبعثية أو الإرهابية أو الميليشياوية أو غيرها من الأوصاف في هذه الزيارة ممنوع بل هو حرام وارجاف".

وأكد على أن "التعدي على الزوار الأجانب غير العراقيين وبالأخص الأخوة الإيرانيين باليد أو باللسان أو المنشورات أو بأي طريقة كانت أمر ممقوت وقبيح وممنوع بل حرام ومخالف لكل الأعراف".

وأشار إلى أن "كل من يخالف (هذه التعليمات) فنحن براء منه ولا ينتمي إلينا لا من قريب ولا من بعيد ولا يلومنّ إلا نفسه".

أحمد حاجي