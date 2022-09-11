رئيس إقليم كوردستان يُعزي المملكة المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- سجل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني صباح اليوم الأحد 11 أيلول 2022 اولی رسائل التعزية بوفاة ملكة المملكة المتحدة جلالة الملكة إليزابيث الثانية في سجل التعازي الذي فتحته القنصلية العامة البريطانية بأربيل.

ووجه نيجيرفان بارزاني تعازيه وتعازي شعب كوردستان لجلالة الملك تشارلز الثالث والعائلة المالكة وشعب المملكة المتحدة ودول الكومنولث، معبراً عن التعاطف والتضامن معهم.

وأشار بارزاني إلى مكانة الملكة إليزابيث الثانية والمحبة التي حظيت بها على المستوى العالمي، مؤكداً أن قلبه وقلوب مواطني إقليم كوردستان مع جلالة الملك والعائلة المالكة في المملكة المتحدة، في هذا الوقت العصيب.