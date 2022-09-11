أمن

آخر مفاعل توقف عن العمل في محطة زابوريجيا النووية

قالت شركة إنرغوأتوم الأوكرانية المشغلة للمحطة اليوم "انها فصلت الوحدة رقم 6 عن الشبكة الكهربائية"، مضيفة ان هناك تحضيرات تجري لتبريدها
author_image مظفر مزوري
العالم محطة زابوريجيا اوكرانيا روسيا الحرب

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت أوكرانيا عن توقف آخر مفاعل والذي كان لا يزال في الخدمة في محطة زابوريجيا النووية عن العمل، التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وقالت شركة إنرغوأتوم الأوكرانية المشغلة للمحطة اليوم "انها فصلت الوحدة رقم 6 عن الشبكة الكهربائية"، مضيفة ان هناك تحضيرات تجري لتبريدها".

وأشارت الشركة الى "انها اتخذت قرار وقف المفاعل عندما استعاد الموقع الإمداد الخارجي بالتيار الكهربائي الليلة الماضية عبر أحد خطوط النقل"، مضيفة "ان وقف عمل الوحدة على البارد يشكل الوضع الأكثر أمانًا للمفاعل الذي كان لا يزال منذ ثلاثة أيام الوحيد الذي ينتج الكهرباء الضرورية لتبريد الوقود النووي ولسلامة الموقع".

وأضافت الشركة "انها تكرر دعوتها لإنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة وهي الطريقة الوحيدة بحسب قولها، لضمان سلامة المنشأة"، محذرة في الوقت ذاته "في حال تضررت خطوط النقل التي تربط الموقع بنظام الكهرباء وهو ما لا تزال مخاطره عالية، فإن الحاجات الداخلية للموقع ينبغي أن تؤمّن من خلال مولّدات تعمل بالديزل".

وتحدثت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الجمعة الماضي عن انقطاع كامل للمياه والكهرباء في مدينة إنرغودار الأوكرانية حيث تقع محطة زابوريجيا، وهو وضع يقوض سلامة العمليات.

وعبّرت أوكرانيا وحلفاؤها عن مخاوف متزايدة بشأن سلامة محطة زابوريجيا، ويخيّم الارتباك منذ أسابيع حول موقع المحطة التي تعرّضت لضربات عديدة تتقاذف كييف وموسكو الاتهامات بالوقوف خلفها.

المصدر: فرانس برس

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف