آخر مفاعل توقف عن العمل في محطة زابوريجيا النووية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت أوكرانيا عن توقف آخر مفاعل والذي كان لا يزال في الخدمة في محطة زابوريجيا النووية عن العمل، التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وقالت شركة إنرغوأتوم الأوكرانية المشغلة للمحطة اليوم "انها فصلت الوحدة رقم 6 عن الشبكة الكهربائية"، مضيفة ان هناك تحضيرات تجري لتبريدها".

وأشارت الشركة الى "انها اتخذت قرار وقف المفاعل عندما استعاد الموقع الإمداد الخارجي بالتيار الكهربائي الليلة الماضية عبر أحد خطوط النقل"، مضيفة "ان وقف عمل الوحدة على البارد يشكل الوضع الأكثر أمانًا للمفاعل الذي كان لا يزال منذ ثلاثة أيام الوحيد الذي ينتج الكهرباء الضرورية لتبريد الوقود النووي ولسلامة الموقع".

وأضافت الشركة "انها تكرر دعوتها لإنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة وهي الطريقة الوحيدة بحسب قولها، لضمان سلامة المنشأة"، محذرة في الوقت ذاته "في حال تضررت خطوط النقل التي تربط الموقع بنظام الكهرباء وهو ما لا تزال مخاطره عالية، فإن الحاجات الداخلية للموقع ينبغي أن تؤمّن من خلال مولّدات تعمل بالديزل".

وتحدثت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الجمعة الماضي عن انقطاع كامل للمياه والكهرباء في مدينة إنرغودار الأوكرانية حيث تقع محطة زابوريجيا، وهو وضع يقوض سلامة العمليات.

وعبّرت أوكرانيا وحلفاؤها عن مخاوف متزايدة بشأن سلامة محطة زابوريجيا، ويخيّم الارتباك منذ أسابيع حول موقع المحطة التي تعرّضت لضربات عديدة تتقاذف كييف وموسكو الاتهامات بالوقوف خلفها.

المصدر: فرانس برس