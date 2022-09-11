أسّست لنظام عالمي جديد وغيّرت خارطة العالم.. مرور 21 عاما على احداث 11 أيلول

أربيل (كوردستان24)- تصادف اليوم الأحد الذكرى 21 على هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول عام 2001، التي استهدفت برجي مركز التجارة الدولية الواقعة في مدينة نيويورك ومقر وزارة الدفاع (البنتاغون) في الولايات المتحدة الأمريكية.

جرت هذه الهجمات بواسطة أربع طائرات نقل مدني تجارية، تقودها أربع فرق تابعة لتنظيم القاعدة، وُجهت لتصطدم بأهداف محددة، وقد نجحت ثلاث منها في ذلك، بينما سقطت الرابعة بعد السيطرة عليها من قِبل الركاب، ما أدى إلى سقوطها وانفجارها داخل مدينة بنسلفانيا.

تسببت هذه الأحداث في مقتل حوالي 3000 شخص إضافة إلى 19 من عناصر تنظيم القاعدة، المسؤولين عن خطف الطائرات، والآلاف من الجرحى والمصابين جراء استنشاق دخان الحرائق والأبخرة السامة.

وكانت هذه الأحداث سبباً في إجراء تغييراتٍ جذرية على السياسة العالمية، ومنها اعلان الولايات المتحدة الأمريكية الحرب على الإرهاب في العالم، وعلى وجه الخصوص منطقة الشرق الأوسط.

ما تزال هذه الهجمات، وهي أكبر أعمال الإرهاب التي تسبب بها "القاعدة"، ولكن الآن وبعد مرور أكثر من عقدين أضحى التنظيم مُمزّقاً ومُتداعياً، بعد تعرضه لضربات كبرى إثر تصفية أبرز قادته وآخرهم زعيم التنظيم أيمن الظواهري في غارة أمريكية في محل إقامته بأفغانستان.

أحمد حاجي