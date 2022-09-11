سیاسة

مكافحة الإرهاب في الإقليم تذكر تفاصيل القصف التركي لسيارة "عمالية" بسنجار

author_image سوار أحمد
کوردستان مكافحة الارهاب سنجار قصف تركي

أربيل (كوردستان24)- ذكرت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، تفاصيل القصف التركي لسيارة لوحدات حماية سنجار، التابعة لحزب العمال الكوردستاني، في سنجار.

وقالت المديرية في بيان، ان طائرة بدون طيار تابعة للجيش التركي، استهدفت اليوم الأحد 11 أيلول سبتمبر، سيارة تابعة لحزب العمال الكوردستاني بين قريتي بارا وبهرافة في سنجار.

واضاف البيان، ان اثنين من مقاتلي "العمال الكوردستاني"، قُتلا واصيب آخر بجروح بليغة، جراء القصف.

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