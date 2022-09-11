هيئة الأنواء: تصاعد للغبار وانخفاض لدرجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس للأسبوع الحالي، فيما توقعت تصاعدا للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون صحواً، بينما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ولا تغير في درجات الحرارة في الاقسام الوسطى والشمالية ، فيما ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وأضاف البيان، أن "الطقس ليوم الثلاثاء، سيكون صحواً، بينما ستكون الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10) كم/س في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية ، وترتفع قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".

وتابع، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط خلال النهار الى (30-20) كم/س مسببة تصاعد الغبار في جميع مناطق البلاد ، فيما ستنخفض درجات الحرارة بضع درجات عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية ، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

ولفت الى، أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط خلال النهار في الاقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى (20-30) كم/س مسببة تصاعد الغبار ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية ، في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".