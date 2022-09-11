الكاظمي يوجه بإلتزام أعلى مستوى من الاستعداد الأمني والصحي والخدمي

أربيل (كوردستان 24)- ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم اجتماعاً لمتابعة إجراءات أربعينية الإمام الحسين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان له اليوم " ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، اجتماعاً أمنياً خدمياً خصص لمتابعة التحضيرات، والاستعدادات الجارية، والإجراءات المتبعة لإنجاح زيارة إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".

وأضاف البيان "ان رئيس مجلس الوزراء أكد على التزام أعلى مستوى الاستعداد الأمني والصحي والخدمي، ورفع درجات الجهوزية؛ لتأمين مجريات الزيارة بانسيابية وأمان، ومن دون أن تشوبها أي نواقص، أو حوادث جانبية".

وأشار البيان الى أن الكاظمي "شدد على الأجهزة الخدمية أن تضع في أولوياتها تقديم كل وسائل الانسيابية لمجريات الزيارة، ومعالجة العوائق حال ظهورها، والتأكيد على تقديم جميع الخدمات اللازمة، ومعالجة الحالات الطارئة".

وتابع البيان أن رئيس الوزراء "وجه الأجهزة المعنية بوضع أهمية المناسبة نصب أعينها، وأن تقدّم كل ما يليق بسمعة العراق وأهله الكرام الذين عرفوا بحسن الضيافة والترحاب في هذه المناسبات".

وأضاف البيان انه حضر الاجتماع "عدد من وزراء الوزارات الأمنية والخدمية، والقيادات الأمنية، والمسؤولين المعنيين باستقبال الزائرين المشاركين في إحياء هذه المناسبة".

وحضر الاجتماع عدد من وزراء الوزارات الأمنية والخدمية، والقيادات الأمنية، والمسؤولين المعنيين باستقبال الزائرين المشاركين في إحياء هذه المناسبة.