محكمة مصرية تقضي بالاعدام شنقاً بحق قاضٍ قتل زوجته

أربيل (كوردستان 24)- قضت محكمة مصرية بالاعدام شنقاً على قاضٍ قتل زوجته التي كانت تعمل كمذيعة في التلفزيون، وشريكه أيضاً في ارتكاب الجريمة.

وقال موقع بوابة الأهرام الحكومي "ان محكمة جنايات الجيزة قضت بالاعدام شنقاً للقاضي أيمن حجاج والمقاول حسين الغرابلي في اتهامهما بقتل زوجة القاضي حسين الإعلامية شيماء جمال عمداً مع سبق الإصرار".

ويأتي قرار المحكمة في وقت تنتشر فيه الجرائم ضد النساء في مصر، حيث وقعت في الأشهر الثلاثة الماضية ثلاث جرائم قتل استهدفت فتيات في محافظات مختلفة بسبب رفضهن الارتباط بالجناة.

وفي منتصف الشهر الماضي أحالت المحكمة الجانبين الى مفتي البلاد لأخذ الرأي في إعدامهم، وتبين من التحقيقات بحسب بوابة الاهرام "ان المتهمين عقدا العزم على ازهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططاً اتفقا فيه على اسئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها".

وسجل مرصد جرائم العنف وفقا لمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة المصرية، خلال العام الماضي 813 جريمة عنف ضد النساء والفتيات مقارنة بـ 415 جريمة عام 2020، ورصدت المؤسسة غير الحكومية أن الجرائم شملت 296 حالة قتل نساء وفتيات في مختلف الأعمار.

المصدر: فرانس برس