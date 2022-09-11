سیاسة

الرئيس بارزاني والحلبوسي يؤكدان على أهمية إجراء انتخابات مبكّرة

وشدد الطرفان كذلك على ضرورة استمرار مجلس النواب في عمله لحين إجراء انتخابات.
author_image مظفر مزوري
کوردستان الرئيس بارزاني الحلبوسي البرلمان

أكد الرئيس مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، على أهمية إجراء انتخابات مبكرة في العراق، مشددين على ضرورة تجاوز الجمود السياسي في المرحلة الراهنة.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس بازراني للحلبوسي ورئيس مجلس السيادة خميس خنجر مع الوفد المرافق لهما في أربيل.

وخلال اللقاء أكد الجانبان على استعدادهم للمساهمة البناءة في تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف، وتبني أي خطوة من شأنها أن تخدم المصلحة الوطنية وتساهم في الحفاظ على السلم المجتمعي.

وشدد الطرفان كذلك على ضرورة استمرار مجلس النواب في عمله لحين إجراء انتخابات.

واتفق الجانبان خلال الاجتماع على أهمية تهيئة المتطلبات القانونية، لتشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحيات وتحظى بثقة واطمئنان جميع الأطراف وتتبنى برنامجاً حكومياً متفقاً عليه.

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