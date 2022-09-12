الدفاع التركية: ارتفاع عدد قتلى جنودنا في اشتباكات مسلحة مع "العمال الكوردستاني"

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الأحد، مقتل 4 من جنودها في المناطق الحدودية داخل إقليم كوردستان، في اشتباكاتٍ مسلحة مع عناصر من حزب العمال الكوردستاني.

وذكرت الوزارة في بيان "أن اشتباكات وقعت الأحد، أثناء عمليات التمشيط في منطقة عملية "المخلب – القفل"، في كوردستان العراق، ما أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة آخرين نُقلوا إثر ذلك إلى المستشفى".

وأضافت أن "جندياً آخر من المصابين توفي لاحقاً في المستشفى متأثراً بإصابته لترتفع حصيلة القتلى إلى 4 جنود".

وفي 18 نيسان/أبريل الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد عناصر من حزب العمال الكوردستاني، يتمركزون في مناطق متينا والزاب وأفاشين وباسيان في شمال محافظة دهوك بإقليم كوردستان.



ترجمة وتحرير: أحمد حاجي