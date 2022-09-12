هيئة الأنواء: الطقس سيكون صحواً وستشهد البلاد انخفاضاً في درجات الحرارة 

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس للأسبوع الحالي، فيما توقعت أن يكون الطقس صحواً في عموم البلاد، وأن تشهد درجات الحرارة انخفاضاً.

وذكر بيان للهيئة، أن "الطقس ليوم غد الثلاثاء، سيكون صحواً، بينما ستكون الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10) كم/س في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية ، وترتفع قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط خلال النهار الى (30-20) كم/س مسببة تصاعد الغبار في جميع مناطق البلاد ، فيما ستنخفض درجات الحرارة بضع درجات عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية ، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد.

وتابع، أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط خلال النهار في الاقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى (20-30) كم/س مسببة تصاعد الغبار ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية ، في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد.



تحرير: أحمد حاجي