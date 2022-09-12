بعد اختطافهم في دير الزور.. داعش يُعدم عناصر من قوات سوريا الديمقراطية

أربيل (كوردستان24)- أعدم "داعش" ميدانياً، عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية"، بعد اختطافهم يوم الأحد، قرب قرية رويشد في الريف الشمالي لمحافظة دير الزور، واقتيادهم إلى منطقة مهجورة ثم قتلهم ورمي جثثهم قرب طريق الخرافي، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد، "إن نشطاءهم رصدوا هجوماً نفذه مجهولون يرجّح أنهم من خلايا داعش، على طريق الخرافي الواصل بين الحسكة-دير الزور ضمن منطقة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، مما أدى إلى مقتل المجموعة بالكامل وعددها 6 أفراد".

وأضاف بذلك "يكون المرصد قد أحصى 130 عملية قامت بها مجموعات مسلحة وخلايا تنظيم داعش ضمن مناطق نفوذ "الإدارة الذاتية" منذ مطلع العام 2022، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات".

وأكد أنه "وفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 104 قتيلاً، هم: 37 مدني بينهم سيدة وطفل، و 67 من قوات سوريا الديمقراطية".



تحرير: أحمد حاجي