تركيا تعلن قتلها ثلاثة عناصر"للعمال الكوردستاني" في خليفان

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وسائل اعلام تركية اليوم الاثنين، أن جهاز الاستخبارات التركي (ميت) قتل ثلاثة عناصر من حزب العمال الكوردستاني، في ناحية خليفان التابعة لقضاء سوران في أربيل بإقليم كوردستان.

وأضافت أن واحداً من القتلى يدعى (فيدات أكساج) الملقب بــ(شاهان)، الذي عمل سابقاً بشكل سري لمصلحة "حزب العمال الكوردستاني".

وأشارت إلى أن "المدعو شاهان" توجه عام 2015 إلى جبال قنديل، ليتلقى التدريبات اللازمة على القنابل المتفجرة.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان في وقت سابق، أن طائرة بدون طيار استهدفت مفرزة لمسلحي حزب العمال الكوردستاني في وادي باليسان التابع لقضاء شقلاوة في أربيل.

وأضاف أنه في تمام الساعة 8:10 من مساء يوم الاثنين 5 أيلول 2022 استهدفت طائرة بدون طيار مفرزة لمسلحي حزب العمال الكوردستاني في وادي باليسان، مؤكداً أنهم كانوا قادمين من رانيه إلى وادي باليسان.

وبعد يومين من حادثة الطائرة أعلن حزب العمال الكوردستاني في بيان، أنه تم استهداف 5 عناصر لهم في ناحية خليفان، مشيراً إلى أنه قتل منهم ثلاثة عناصر، وأصيب اثنان آخران.