سیاسة

مرشحون كورد يفوزون بمقاعد داخل البرلمان السويدي

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کوردستان السويد كوردستان

أربيل (كوردستان24)- بعد صدور نتائج الانتخابات في يوم الأحد 11 أيلول سبتمبر، فاز 5 مرشحين كورد بحصولهم على عددٍ كافٍ من الأصوات اللازمة بمقاعد داخل البرلمان السويدي.

وأظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية فوز الحزب الديمقراطي الاجتماعي المنتمي ليسار الوسط وهو الحزب الحاكم، بالمركز الأول بنسبة 29.3%.

وحل ديمقراطيو السويد من أقصى اليمين المناهض للهجرة في المركز الثاني بنسبة 20.5%، وكذلك حزب المعتدلين من اليمين المحافظ في المركز الثالث بنسبة 18.8%.

وقالت آوارا هورامي مراسلة كوردستان24 في العاصمة السويدية ستوكهولم، إن المرشحين الكورد الفائزين في الانتخابات هم: (سارا سيبلة من الحزب الديمقراطي السويدي، وكادير كسيركا مع لاوين ريدار وسركان كوسا من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، إضافةً لكولان آفجي من الحزب الليبرالي).

وقد هيمن على الحملات الانتخابية موضوع الجريمة والتضخم، وكان الخَيار أمام الناخبين إما قيام حكومة مدعومة من اليمين المتطرف، وإما فوز اليسار بولاية ثالثة. 

وهو ما أعطى تلك الانتخابات طابعاً جديداً، إذ لم يسبق أن ورد إمكان تولي اليمين التقليدي الحكم بدعم -سواء مباشر أو غير مباشر- من حزب "ديمقراطيي السويد".

وانتهت عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية والمجالس البلدية في السويد، بمشاركة 15 شخصيةً كوردية بعضهم رشحوا أنفسهم للبرلمان، وآخرون للمجالس البلدية والأقاليم.

 

ترجمة وتحرير أحمد حاجي

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