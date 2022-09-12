الكاظمي يوجّه بترسيخ الهوية الثقافية العراقية...بوصفها الأساس في رقيّ المجتمعات

أربيل (كوردستان24)- وجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين، بضرورة الاهتمام بالثقافة والمثقفين، مؤكداً على ضرورة اقتراح القوانين والمشاريع التنموية التي ترتقي بالواقع الحالي للثقافة، بوصفها أساساً لرقيّ المجتمعات.

جاء ذلك خلال قيامه بزيارة إلى وزارة الثقافة، وترأسه اجتماعاً لكوادرها الإدارية والفنية المتقدمة، وبحضور وزير الثقافة.

وأكد الكاظمي على "ضرورة الاهتمام بالجوانب الثقافية في مجتمعنا"، مشيراً إلى أن "النتاج الثقافي يشكل أهم العلامات الحيوية للمجتمع، ووسيلته للتعبير وترسيخ الهوية العراقية المتآخية".

الكاظمي قام كذلك بالاستماع إلى أبرز المشكلات التي تواجهها الوزارة وسير تنفيذ برامجها، إضافةً إلى العقبات التي تواجه أعمالها في الجوانب الفنية والإدارية، وضرورة تذليلها.

تحرير أحمد حاجي