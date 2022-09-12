السيادة يدعم انتخابات مبكرة في ظل حكومة "مقبولة من الجميع"

أربيل (كوردستان 24)- أبدى رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر اليوم الاثنين دعمه لإجراء انتخابات مبكرة في "ظل حكومة "مقبولة من الجميع".

وكتب الخنجر في حسابه بموقع تويتر "إنقاذ الوطن وحماية السلم الأهلي أولويتنا في هذه المرحلة الحساسة، وهدفنا صياغة حوار وطني شامل ورؤية يتفق عليها الجميع من دون غلبة طرف على آخر أو كسر إرادات".

وتابع "ندعم انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، في ظل حكومة قوية مقبولة من جميع الأطراف".

وتعد الانتخابات المبكرة أحد المطالب الرئيسية لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لكن خصومه في الإطار التنسيقي يطالبون بتعيين رئيس جديد للحكومة قبل إجراء أي انتخابات جديدة.

ويعيش العراق منذ أشهر أزمة سياسية خانقة تركت البلاد دون حكومة جديدة ولا رئيس وزراء ولا رئيس جمهورية، ودفعت الخلافات الصدر لإعلان استقالة نوابه من البرلمان في محاولة للضغط على خصومه.